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Aktüel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 37 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 37 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 13:12:25 -
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 37 kişiye para cezası verildi

MALATYA (AA) - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 37 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son 24 saatte kent genelinde market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezleri, kahvehane, düğün salonu gibi toplam 444 iş yeri ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, maske takmayan ve karantina kurallarını ihlal eden 37 kişiye cezai işlem uyguladı.

Kovid-19 testi pozitif olup karantina kuralına uymadıkları tespit edilen 5 kişi ise yurda yerleştirildi.

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