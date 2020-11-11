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Aktüel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 31 kişiye ceza
Aktüel

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 31 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-11 09:11:51 -
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 31 kişiye ceza

MALATYA (AA) - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan ve karantina kurallarını ihlal eden 31 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son 24 saatte kent genelinde market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezi, kahvehane ve düğün salonu gibi 557 iş yeri ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 27 kişiyle kapanış saatine uymamaktan bir lokantaya cezai işlem uyguladı.

Kovid-19 temaslısı olup karantina kuralını ihlal eden 4 kişi de ceza yazıldıktan sonra ikametlerine yönlendirildi.

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