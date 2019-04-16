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Malatya’da kapsamlı inme merkezi hizmete girdi

Malatya Eğitim ve Araştırma Merkezinde 6 yataklı kapsamlı inme merkezi hizmet vermeye başladı.

16 Nisan 2019 Salı 13:09
Malatya’da kapsamlı inme merkezi hizmete girdi

Malatya Eğitim ve Araştırma Merkezinde 6 yataklı kapsamlı inme merkezi hizmet vermeye başladı. Aynı zamanda 3. basamaknöroloji yoğun bakım hizmetinin de verildiği merkezde 5 nöroloji uzmanı hekim, 18 sağlık personeli görev yapıyor.


Merkezde şimdiye kadar 55 Venöz trombolitik tedavi, 12 Arteriyal trombolitik tedavi, 14 Trombektomi, 49 Anjiografik görüntüleme, 5 Stent işlemi yapılırken toplam 112 hastanın da yatarak tedavisi yapıldı. Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, inme hastalığı hakkında bilgiler verilerek, “İnme beyinde bir bölgedeki kan akımının kesilmesi veya beyin damarındaki kanın dışarı sızması sonucu beyinde oluşan harabiyet olarak tanımlanır. İnmelerin yüzde 80-85 i beyin damarınıntıkanması sonucu oluşur. Dünyada ölüm nedenleri arasında kanser ve kalp krizinden sonra üçüncü sırada yer alan inme (felç), ülkemizde de her yıl yaklaşık 100 binin üzerinde kişinin sağlığını tehdit etmektedir. Ancak son yıllarda bu hastalığın tedavisindeki önemli gelişmeler sayesinde, kalıcı sakatlıklar ve hayat kayıplarının önüne geçilebilmektedir. İnme, yüzde çarpılma, kol ve bacakta ani kuvvet kaybı, konuşmada ani gelişen bozulma, tek taraflı ani görme kaybı ve ani bilinç kaybıyla kendini göstermektedir. Bu belirtilerin ortaya çıkması halinde vakit kaybedilmeden 112’nin aranması ve ilk saatlerde müdahale hayati önem taşımaktadır. Hastalar erken acile başvurduğunda yapılan etkin tedavi yöntemiyle yeniden hayata döndürülebilmektedir. Bu kapsamda Müdürlüğümüze bağlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 02.11.2018 tarihinden itibaren 6 yataklı olarak hizmet vermekte olan Kapsamlı İnme Merkezinde aynı zamanda 3. basamaknöroloji yoğun bakım hizmeti de verilmektedir. 7/24 saat tetkik ve tedavilerin uygulandığı Nöroloji Uzman Hekimi sorumluluğunda hizmet veren Kapsamlı İnme Merkezinde 5 nöroloji uzmanı hekim, 18 sağlık personeli görev yapmaktadır. Merkez hasta kabulüne başladığı aralık 2018 tarihinden itibaren, 55 venöz trombolitik tedavi, 12 arteriyal trombolitik tedavi, 14 Trombektomi, 49 Anjiografik görüntüleme, 5 Stent işlemi yapılmış olup,toplam 112 hastanın da yatarak tedavisi yapılmıştır. İlk 4.5 saatte gelen inme hastalarına öncelikle damar yolundan pıhtı eritici ilaç verilmekte, ilaçtan fayda sağlanmaz ise hastaya anjio ünitesinde trombektomi denilen pıhtı çıkarma işlemi yapılmaktadır. Hastalar ne kadar erken acile başvurup tedavi altına alınırsa bu tedaviden fayda görmeleri ve yatağa bağımlılıktan kurtulmaları o derece artar. Dünyada her 10-15 sn de bir Türkiye’ de ise 3-4 dakikada bir kişi inme geçirdiği düşünülürse böylesi bir merkezin gerekliliği daha iyi anlaşılabilir” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 13:09
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