Malatya'da kaçakçılık operasyonu! 2 bin kaçak sigara ve 65 cep telefonu yakalandı
Malatya'da polisin kaçakçılara yönelik düzenlendiği operasyonda, kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.11 Mart 2019 Pazartesi 18:51
Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde kaçakçılık yaptığı belirlenen adreslere operasyon yaptı. Operasyonlarda 2 bin kaçak sigara ve 65 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Kaçak ürünlere el koyan polis ekipleri yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem yaptı.
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