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Malatya’da istihdam seferberliği başladı

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı yeni istihdam seferberliği kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ‘Burası Türkiye Burada İş Var’ sloganıyla İstihdam Seferberliğinin başlatıldığını söyledi.

05 Mart 2019 Salı 17:33
Malatya’da istihdam seferberliği başladı

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı yeni istihdam seferberliği kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ‘Burası Türkiye Burada İş Var’ sloganıyla İstihdam Seferberliğinin başlatıldığını söyledi.


Konuyla ilgili borsa binasında basın açıklaması yapan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında işverenlere 8 farklı teşvik sunulduğunu söyledi. Özcan, Nisan ayı sonuna kadar sağlanacak her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisinin devlet tarafından karşılanacağını söyleyerek “Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır olacak. 2 bin 21 TL asgari ücret ve bin 113 TL sigorta ile vergiler dahil olmak üzere toplam 3 bin 134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek” şeklinde konuştu.


Açıklamasında iş dünyasına çağrıda bulunan Özcan, “Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz” dedi. İstihdam seferberliği ile herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimciler için de çok önemli bir destek getirildiğini kaydeden Özcan, “Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa, çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru. Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberligi.org adresinden ulaşabilmek mümkün” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:33
  1. doğa

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