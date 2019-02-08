Malatya’da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Kaza, sabah saatlerinde ilçe yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Battal Yardımcı yönetimindeki 44 EB 711 plakalı halk otobüsü ile Ali Uçar idaresindeki Malatya Zafer firmasına ait 58 AAC 917 şehirlerarası otobüs Akçadağ ilçesindeki kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüslerde bulunan 18 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Kozan (51) doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ve beraberindekiler, olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Baruş, kazayla ilgili incelemelerin başlatıldığını ve hangi aracın trafik kuralı ihlali yaptığının tespit edilmesiyle birlikte gerekli yasal işlemlerin gerçekleştirileceğini kaydetti.