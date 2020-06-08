  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya'da iki dernek lokalinde kumar oynayan 8 kişiye 9 bin 800 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-06-08 12:45:28 -
Malatya'da iki dernek lokalinde kumar oynayan 8 kişiye 9 bin 800 lira ceza

MALATYA (AA) - Malatya'da iki dernek lokalinde kumar oynarken yakalanan 8 kişiye toplam 9 bin 800 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu iki dernek lokalinde kumar oynandığı tespit edildi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 8 şüpheliye toplam 9 bin 800 lira idari para cezası uyguladı, kumar masalarındaki 1500 lira geçici olarak muhafaza altına alındı.

İki işletmeci hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı