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Aktüel

Malatya’da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Malatya’da bir iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 125 cep telefonu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 20:58:28 -
Malatya’da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Malatya’da bir iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 125 cep telefonu ele geçirildi.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine gümrük kaçağı cep telefonu getirildiğini belirledi.


Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 125 adet gümrük kaçağı cep telefonu,1 adet 7.65 çapında el yapımı tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirirken, 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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