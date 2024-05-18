Malatya'da Gazze yararına kermes

Malatya Gazze Gönüllüleri Derneği, siyonist işgalci rejimin soykırım uyguladığı Gazze’deki Müslümanlar için kermes düzenledi.

İnönü caddesi üzerinde bulunan bir AVM'nin önünde bugün açılışı gerçekleştirilen kermes, 26 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Tüm Malatyalıları kermese davet eden Kermes Sorumlusu Hakan Çiçekli, 9 sürecek kermesten elde edilecek geliri Gazze'ye ulaştıracaklarını söyledi.

"İnsanlığın başına bela olan siyonistlerin işgali altındaki kardeşlerimize duyarsız kalmayalım"

Kermesin açılış konuşmasını gerçekleştiren İmam Hatip Mehmet Refik Metin, "Gazze'de bir insanlık dramının yaşandığına dikkat çekerek, "İnsanlığın başına bela olan siyonistlerin, işgali altındaki kardeşlerimize duyarsız kalmamak için Malatya Gazze Gönüllüleri Derneği tarafından Gazze'deki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderme adına açılan kermesimize hoş geldiniz." dedi.

"7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'de dünya tarihinde görülmeyen en büyük vahşet ve soykırım yaşanıyor"

7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'de herkesin gözü önünde dünya tarihinde görülmeyen büyük bir vahşetin ve soykırımın yaşandığına dikkat çeken AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, "Hepimizin içini acıtan ve çaresizliği de gösteren bir nokta. Tarih boyunca olduğu gibi zalim gene zalimliğini yapıyor. Türkiye'de ki insanımız, zalime karşı tarih boyunca sergilediği duruşu şimdi de modern çağın zalimi israil ve Amerika'ya karşı bu duruşunu sergilemek zorunda olduğunu biliyor. Ama özelde de Türkiye'nin içinde bir yer var. Malatya hep bu hassasiyetiyle bilinen bir yer. O yüzden bizim için belki en önemlisi bundan sonra Malatya'dan başlayarak bütün Türkiye'ye bu duruşumuzu bu hassasiyetimizi zalime karşı mazlumun yanında olan bu tavrımızı sonuna kadar karşımızda kim olursa olsun sergilemeye devam etmek Malatyalılar üzerine de bir borçtur, bir vecibedir, bir sorumluluktur." diye konuştu.

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"Kermesimiz 9 gün sürecek"

Kermes Sorumlusu Hakan Çiçekli ise "Rabbim İnşallah kermesimizi bereketli kılar, Gazze'deki kardeşlerimize toplanmış olan hasenatları, hayırları ulaştırmayı Allah bizlere inşallah nasip eder. Bütün Malatyalı halkımızın hem çabasına hem duasına hem gayretine ihtiyacımız var. Kermesimiz bugün başladı ve 26 Mayıs'a kadar yani 9 gün devam edecek. Allah nasip ederse toplanan hasılatın tamamını Gazze'ye ulaştıracağız. İnşallah Gazze'deki akan kanın bir an önce durmasını ümmete birlik ve beraberliğin sağlanmasını ve İslam'ın tekrar o topraklarda hakim olmasını Rabbimiz İnşallah bizlere nasip eder." dileğinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından İmam Hatip Mehmet Refik Metin'in yaptığı duayla kermesin açılışı gerçekleştirildi. (İLKHA)