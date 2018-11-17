Malatya'da film gibi kovalamaca! Bırakıp kaçtı

Olay, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezinde devriye gezen polis ekipleri şüphe üzerine Ş.D. idaresindeki 44 LS 644 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Sürücünün polisin dur ihtarına uymaması üzerine polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamanın ardından araç sürücüsü Ş.D. İnönü Caddesi Kapalı Çarşı önünde aracı bırakarak yaya olarak kaçtı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda,kaçan sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin araçta detaylı incelemede bulunduğu olayda araç çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.