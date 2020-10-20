Malatya'da durdurulan otobüste oyuncak ayı içerisinde esrar ele geçirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da durdurulan bir otobüste, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri koordineli çalışma sonucu, Malatya-Elazığ kara yolu uygulama noktasında, batı illerine giden bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Aramada, yaklaşık 3 kilogramı oyuncak ayı içerisinde, kalan kısmı da valizde olmak üzere 6 kilo 224 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan D.T, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli mercilere sevk edilecek.



