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Aktüel

Malatya’da doktor görev çıkışı kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde mesai çıkışı sonrası evine dönen doktorun kullandığı motosiklet başka bir motosikletle çarpıştı.

2020-04-17 18:08:26 -
Malatya’da doktor görev çıkışı kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde mesai çıkışı sonrası evine dönen doktorun kullandığı motosiklet başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Sultansuyu Tarım İşletme Müdürlüğü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan doktor Saim B.’nin kullandığı motosiklet ile Sekçuk U. yönetimindeki motosiklet Sultansuyu Tarım İşletme Müdürlüğü mevkiinde çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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