Malatya'da deprem son durum: Bilanço ne, Türkiye açıklaması? Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi mi? Son dakika

Aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle sık sık depremle sarsılan ülkemizde Kahramanmaraş'ta gece yarısı ve öğle saatlerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde iki büyük deprem meydaan geldi. Söz konusu depremden Malatya da oldukça etkilendi. İşte, Malatya'da son durum...

KAHRAMANMARAŞ'TA 7.6 ŞİDDETİNDE YENİ DEPREM!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre ise Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

TÜRKİYE GÜNE DEPREM İLE UYANDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gazaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

MALATYA'DA SON DURUM NE?

Yaşanan depremler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı il valilikleri ve AFAD tarafından peş peşe açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Akdağ, 6 Şubat saat 18:35 itibariyle Malatya'da 106 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1941 kişinin yaralandığını, 300 binanın ise yıkıldığını duyurdu.

GAZİANTEP, ADIYAMAN VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM FIRTINASI

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAHRAMANMARAŞ VALİSİ COŞKUN'U ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u aradı.

Erdoğan, Coşkun'dan depremle ilgili bilgi aldı.



AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA: SON DURUM NE?

AFAD'dan saat 17.30 sularında yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1498 olduğu aktarıldı.

İLK DEPREM PAZARCIK'TA 7.4 ŞİDDETİNDE OLDU!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. habertürk'ün aktardığı haberde: 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.