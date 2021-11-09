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Aktüel Malatya'da çöken binayla ilgili yeni gelişme
Aktüel

Malatya'da çöken binayla ilgili yeni gelişme

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya’da çöken binayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 23:44:00 -

Malatya’da İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde bulunan 2 katlı bir bina saat 16.50’de çöktü. Çok sayıda arama kurtarma ekibinin enkazda çalışma başlattığı olayda, 13 yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İlk belirlemelere göre binanın alt katında bulunan tavuk mangal restoranının işletmecisi H.D.’nin yandaki boş dükkanı işyerine katmak için tadilat başlattığı ve çökmenin de kesilen kolon nedeniyle olduğu öne sürülüyor.

Enkazdan hafif yaralı olarak çıkarılan işyeri işletmecisi H.D.’nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

3 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya’da çöken iki katlı binayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Ulaşılamayan bir kişi yok" dedi.

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