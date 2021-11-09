Malatya'da çöken binayla ilgili korkunç iddia

Malatya Sıtmapınarı caddesinde 2 katlı bir bina çöktü. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Enkaz altında toplam 10 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Enkaz altından çıkarılan vatandaşların sağlık durumları iyi

Malatya Valisi Aydın Baruş, çöken bina ile ilgili canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Aydın Baruş, "Çöken bina iki katlı bir bina. Olay yerine doğru hareket ettim. Enkazın altından çıkarılan vatandaşların sağlık durumları iyi. Yanında bir ticarethane var. Orada 20 civarından insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. Şu anda kurtarma ekiplerimiz müdahale halinde. Hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Çöken binanın kolonları kesildi

Öte yandan söz konusu binanın, bugün gerçekleşen tadilat sırasında bir kolonunun kesilmesinin ardından çöktüğü iddia edildi.

Ekipler 2 kişiyle temas kurdu

Çukurdere Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş, canlı yayında yaptığı açıklamada, "2 kişinin sağ olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler yönlendirme yapıyor. Görgü tanıkları 20'ye yakın insanın enkaz altında olduğunu söyledi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Görgü tanıkları, tadilat olduğunu söylüyor. Tadilattan dolayı çökmenin olduğu söyleniyor." ifadelerini kullandı.

"Tadilat hakkında bilgi sahibi değiliz"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bir binanın çöktüğü haberini aldım. 5 dakika içerisinde olay yerine intikal ettik. Ekiplerimiz bu süreçte hemen bölgeye geldiler. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. 2 katlı bir bina, olası bir depreme dayanıksız bir bina. Biz geldiğimizde hemen arkadaşlar olaya müdahale ettiler. Tadilat iddiaları var. Biz tadilat hakkında bilgi sahibi değiliz. Ne şekilde yapıldığı noktasında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Enkaz altındakiler ağırlıkla kıraathanede bulunanlar. Aşağı kattaki vatandaşlar kendilerini dışarı atmışlar. Yaralıların 2'si ağır durumda" ifadelerini kullandı.