  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Flaş gelişme tüm dünyada heyecana sebep oldu! “Ve ‘Türk Devri’ başladı” diyerek duyurdular! Hayırlı uğurlu olsun inşallah

Bağlanmama nedeni bunlar olabilir! EYT maaşınız hala yatmadı ise...

İşte bunlar da iki ayaklı “İsrail malı”! “Pembe mabadlılar”ın bu alçaklığını unutmayalım, unutturmayalım

Kötü haber! 8 dev şirket konkordato ilan etti

Meğer karın ağrısının sebebi buymuş! Ahmet Hakan tüm Türkiye’ye açıkladı! Vay ki vay

Ara tatilin arananları belli oldu! Aileler elini çabuk tutmak istiyor

Türkiye’ye İran şoku! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O alçaklık için apar topar harekete geçtiler

Kılıçdaroğlu'na böyle bağırdı: İzin vermiyorum adaylıktan çekilmene!

Savaşın seyrini değiştirecek flaş gelişme! O ülkenin güçleri, bir evde toplanan İsrail askerlerini öldürdü! Şimdi bütün dünya merakla o kararı bekliyor

Az önce bütün dünyaya duyurdular! O ülke üç Mossad ajanını paketledi! Savaşa dahil mi olacaklar
Yerel Malatya’da çok sayıda silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi
Yerel

Malatya’da çok sayıda silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-11-06 17:26:00 -
Malatya’da çok sayıda silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana’dan Malatya’ya silah getiren şahıslara yönelik yapılan çalışmada, 6 şüpheli yakalandı. Araçlarda yapılan aramada, 13 adet tabanca ve 7 bin 448 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana’dan Malatya’ya silah getiren şahıslara yönelik yapılan çalışmada, 6 şüpheli yakalandı. Araçlarda yapılan aramada, 13 adet tabanca ve 7 bin 448 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri olarak yapılan çalışmalarda İl dışından ilimize silah getiren şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli F.Ş.B, Y.A, H.C.S, İ.B, S.D. ve A.F. isimli şahısların iki araçlarla ilimize Adana ilinden geldiği tespit edilmesi üzerine, şahıslar araçlarla birlikte alınmış, yapılan arama neticesin de iki aracın gizli bölmelerinde saklanmış; 13 adet farklı marka ve modelde silah, 7 bin 448 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.” denildi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23