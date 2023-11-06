Malatya’da çok sayıda silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana’dan Malatya’ya silah getiren şahıslara yönelik yapılan çalışmada, 6 şüpheli yakalandı. Araçlarda yapılan aramada, 13 adet tabanca ve 7 bin 448 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri olarak yapılan çalışmalarda İl dışından ilimize silah getiren şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli F.Ş.B, Y.A, H.C.S, İ.B, S.D. ve A.F. isimli şahısların iki araçlarla ilimize Adana ilinden geldiği tespit edilmesi üzerine, şahıslar araçlarla birlikte alınmış, yapılan arama neticesin de iki aracın gizli bölmelerinde saklanmış; 13 adet farklı marka ve modelde silah, 7 bin 448 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.” denildi. (İLKHA)