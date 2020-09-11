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Aktüel Malatya'da cinayete azmettirdiği gerekçesiyle 4 zanlı tutuklandı
Aktüel

Malatya'da cinayete azmettirdiği gerekçesiyle 4 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 20:40:57 -
Malatya'da cinayete azmettirdiği gerekçesiyle 4 zanlı tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da cinayete azmettirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kasten adam öldürme olayının azmettiricisi, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 3 şüpheli Cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından karantina işlemleri uygulanmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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