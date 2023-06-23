  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Malatya'da bölge halkını endişelendiren art arda iki deprem!
Gündem

Malatya'da bölge halkını endişelendiren art arda iki deprem!

Yeniakit Publisher
2023-06-23 20:47:00 -
Malatya'da bölge halkını endişelendiren art arda iki deprem!

Malatya'da saat 9 dakika arayla 3,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremlerin merkez üssünün Doğanşehir ilçesi olduğu öğrenildi.

9 dakika arayla art arda yaşanan depremlerin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı verilere göre, ilk deprem saat 20.05'te yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İkinci deprem ise saat 20.14'te, 7,25 kilometre derinlikte meydana geldi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23