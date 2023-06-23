Malatya'da bölge halkını endişelendiren art arda iki deprem!
Malatya'da saat 9 dakika arayla 3,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Meydana gelen depremlerin merkez üssünün Doğanşehir ilçesi olduğu öğrenildi.
9 dakika arayla art arda yaşanan depremlerin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı verilere göre, ilk deprem saat 20.05'te yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İkinci deprem ise saat 20.14'te, 7,25 kilometre derinlikte meydana geldi.