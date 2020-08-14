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Malatya'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 12:08:28 -
Malatya'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Battalgazi ilçesi Yenice Mahallesinde, 14 günlük karantina süresi sonucunda filyasyon ekiplerince yapılan kontrollerde yeni vakalara rastlanmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Battalgazi İlçe Hıfzıssıha Kurulu'nun 12.08.2020 tarihinde almış olduğu kararla Yenice Mahallesinde uygulanan karantina 12.08.2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren kaldırılmıştır." denildi.

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