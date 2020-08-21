  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 21:56:21 -
Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Hekimhan ilçesi Karapınar Mahallesinde Kovid-19 vakalarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hekimhan İlçesi Karapınar Mahallesinde Kovid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21 Ağustos 2020 tarih saat 18.00'dan itibaren karantina kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla ilgili CHP'den flaş talimat
Gündem

Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla ilgili CHP'den flaş talimat

Partililerin Türkiye aleyhine yaptıkları skandal açıklamaların önüne geçemeyen CHP'de yönetim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde a..
Abdulkadir Selvi’den merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması! Bakın ne bulundu
Gündem

Abdulkadir Selvi’den merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması! Bakın ne bulundu

Tüm Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde açıklamasını beklerken Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Abdulkadir Selv..
BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi

Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfini açıklamasının ardından çılgına dönen Yunanistan'dan sonra sözde Arap ülkesi BAE'den alçak bir adım..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı