Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Hekimhan ilçesi Karapınar Mahallesinde Kovid-19 vakalarının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Hekimhan İlçesi Karapınar Mahallesinde Kovid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21 Ağustos 2020 tarih saat 18.00'dan itibaren karantina kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.