Malatya'da bir deprem daha oldu
Malatya'da gece saat 01.20'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.
Geçtiğimiz gün 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelen Malatya'da artçı sarsıntılar devam ediyor. Saat 01.20'de Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saati 01.20 olarak açıklanırken derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.
Dün meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olmuştu. Deprem çevre illerden de hissedilmişti. Deprem sonrası can ve mal kaybı olmamıştı.