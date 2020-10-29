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Aktüel Malatya'da bıçaklı sopalı kavgaya karışan 6 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Malatya'da bıçaklı sopalı kavgaya karışan 6 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 13:06:47 -
Malatya'da bıçaklı sopalı kavgaya karışan 6 şüpheli tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da iki grup arasında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Ekim'de Turgut Temelli alt kavşakta meydana gelen kesici aletle yaralama ve darp olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Suriyeli 6 şüpheli, tutuklandı.

Suriyeli oldukları belirtilen iki grup arasında "küfürlü konuşma" nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşmüş, olayda 8 kişi yaralanmıştı.

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