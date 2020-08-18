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Aktüel Malatya'da beyin kanaması geçiren çocuk hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi
Aktüel

Malatya'da beyin kanaması geçiren çocuk hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:39:30 -
Malatya'da beyin kanaması geçiren çocuk hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde balkondan düşen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2 yaşındaki çocuk, hava ambulansıyla sevk edildi.

İlçenin Günpınar Mahallesi'nde yaşayan A.E.Y, evinin balkonundan düşerek yaralandı.

Yakınlarının yardım istemesi üzerine A.E.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen A.E.Y, hava ambulansıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine götürüldü.

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