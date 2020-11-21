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Aktüel Malatya'da beton pompası devrildi: 2 yaralı
Aktüel

Malatya'da beton pompası devrildi: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 22:47:04 -
Malatya'da beton pompası devrildi: 2 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da beton pompasının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesi Kadiruşağı Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen beton pompası, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İnekpınarı Deresi'ne devrildi.

Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce dereden çıkarılan yaralılar, E.D. ve B.P, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayın görgü şahitlerinden Musa Osmanoğlu, gürültüyü duyunca evden çıktığını belirterek, "Komşum,112 Acil Servis ekiplerini aradı. Ambulanslarla birlikte jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri de geldi. Mahalleli olarak ekiplere yardım ettik. Yaralılar dereden çıkartılarak hastaneye götürüldü." diye konuştu.


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