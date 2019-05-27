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Malatya’da Avrupa coşkusu

Spor Toto Süper Ligini 5’inci sırada bitiren Evkur Yeni Malatyaspor’un UEFA Avrupa Ligine gitme hakkı elde etmesi şehirde sevinçle karşılandı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:46
Malatya’da Avrupa coşkusu

Spor Toto Süper Ligini 5’inci sırada bitiren Evkur Yeni Malatyaspor’un UEFA Avrupa Ligine gitme hakkı elde etmesi şehirde sevinçle karşılandı. Karşılaşma sonrası kent merkezinde toplanan taraftarlar 16 aradan sonra yeniden UEFA’ya gitmenin mutluluğunu yaşadılar.


2016-2017 sezonu sonunda Süper Toto Süper Lig’e yükselen Yeni Malatyaspor, 11 yıllık Süper Lig hasretinin ardından 16 yıllık Avrupa kupası hasretini de bitirdi.


Ligin son haftasında evinde Bursaspor’a 2-1 mağlup olmasına rağmen Antalyaspor’un Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetmesiyle ligi 47 puanla 5. olarak tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı lig şampiyonu Galatasaray’ın almasıyla UEFA Avrupa Ligi’ne gitme hakkı elde etti.


Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek Evkur Yeni Malatyaspor, ön eleme turlarına katılacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar da maç sonrası kent merkezinde toplanarak Avrupa sevinci yaşadılar. Ellerinde meşalelerle büyük coşku yaşayan taraftar, hep birlikte bu sevince ortak oldu. Şehir merkezinde konvoy yapan taraftarlar Yeni Malatyaspor bayrakları ile şehir turu attı.


Yaşadığı ekonomik sıkıntılar ile 2006 yılında süper ligden düşen ve şu anda 1. Amatör Lig’de mücadele eden Malatyaspor, 2003-2004 sezonunda Türkiye’yi UEFA Kupası’nda temsil etmiş ve İsviçre temsilcisi Basel’e 1. turda elenmişti.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:46
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