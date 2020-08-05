  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Malatya'da artçı sarsıntılar devam ediyor

Malatya'nın Pütürge ilçesi'nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılarla birlikte bazı vatandaşlar evlerine girmeyerek geceyi dışarda geçirme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 04:06:00 -
Malatya'da artçı sarsıntılar devam ediyor

Malatya'nın Pütürge ilçesi'nde meydana gelen 5,2’lik sarsıntının ardından akşam saatlerinde yaşanan 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası kentte bazı vatandaşlar evlerinin dışında bekliyor.

Bazı vatandaşların park ve bahçelere görülürken, bazılarının ise yürüyüş yapmayı tercih ediyor.

Vatandaşlardan Celal Artan," Bugün Pütürge merkezli peş peşe depremler yaşandı. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Mahalle sakinleri ile birlikte tedirginlikten dolayı parkta oturuyoruz başkada taktir Allah'ın" dedi.

Bir başka vatandaş ise," Bugünkü depremden dolayı herkes tedirgin. Artçı depremler devam ediyor. Şu an da parkta oturuyoruz. Allah esirgesin, Allah'tan gelene hamd olsun yapacağımız tek şey duadır." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı