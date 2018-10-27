THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

Malatya'da arazi kavgası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kuluncak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada baba yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 14:22
Malatya'da arazi kavgası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İddiaya göre, Terzihan köyünde arazi alan Enver Zengin, oğlu Resul Zengin ile tarlaya çalışmaya gitti. Baba ve oğul çalışırken arazi anlaşmazlığı nedeniyle yandaki tarlanın sahibi Turan D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Turan D, av tüfeğiyle Enver ve Resul Zengin'e ateş etti. Baba Zengin olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu bacağından yaralandı. Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından zanlı Turan D. gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 14:22
  1. Malatya
  2. malatya
  3. kavga
  4. arazi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mutlu bir öğrenme süreci için...
    1. Mutlu bir öğrenme süreci için...
    2. Adıyaman'da feci kaza! 60 metre takla..
    3. Pamukkale Turizm konkordato talebinde..
    4. BBP'den "Muhsin Yazıcıoğlu" açıklaması!
    5. Başkan Erdoğan, Putin ile görüşüyor
    6. BOTAŞ üst yönetiminde yenilik
    7. Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü
    8. Yumurta beyine bakım yapıyor
    9. Görüntü Trabzon'dan! Yazıların asılma..
    10. Milli Savunma Bakanlığından flaş..
    11. Zirve öncesi Erdoğan Merkel'i kabul etti
    12. Yüzleri güldüren palamuttan sonra..
    13. Abur cubur tıkınmayın
    14. Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Rakam..
    15. PKK Sincar'da 3 yeni kamp kurdu
    16. Ege'de mülteci dramı! 20 bin göçmen..
    17. Tunceli Valiliği'ndan 2 şehidimiz için..
    18. Malatya'da arazi kavgası: 1 kişi öldü,..
    19. Katil İsrail'den Gazze suçlaması: Esed..
    20. Kan pıhtısı hem kurtarır hem öldürür!
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri