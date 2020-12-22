Malatya'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı
Kavgada 3 kişi silahla, bir kişi darp sonucu yaralandı
MALATYA (AA) - Malatya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.Y, K.Y, M.Y, av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu, G.Y. ise darp neticesinde yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.