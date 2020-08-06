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Ekonomi

Malatya’da 750 milyon dolarlık yatırım sevinci

Ordu Yardımlaşma Kurumunun (OYAK), Malatya Hekimhan'da 750 milyon dolar yatırımla demir cevheri zenginleştirme ve peletleme tesisi kuracağını açıklaması Malatya’da sevinçle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:44:00 -
Malatya’da 750 milyon dolarlık yatırım sevinci

Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

Türkiye’nin sahip olduğu en büyük demir madeni yataklarının bulunduğu Malatya’nın Hekimhan ilçesine OYAK, Japon JFE Steel ortaklığıyla demir cevheri zenginleştirme ve peletleme tesisi kuracak. Hekimhan ilçesinde bin 500 kişinin çalışacağı tesis, kentte sevinçle karşılandı.

Çok önemli bir yatırım

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Türkiye’nin 6,2 milyon ton pelet ihtiyacının üç milyon tonunu tek başına karşılayacak tesisin 55 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini ve 750 milyon dolar yatırımla hayata geçeceğini söyledi. Çalık, geçen ay Hekimhan ilçesine yaptığı ziyarette maden alanını gezdiğini anımsatarak, “Türkiye ekonomisini de ciddi manada etkileyecek çok önemli bir yatırımı, OYAK hizmete açacak. Hekimhan’ın demir çeliği Hekimhan, Malatya ve Türkiye için çok önemlidir. Memleketimize hayırlı olsun” dedi.

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