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Gündem Malatya'da 47 kişiye ceza
Gündem

Malatya'da 47 kişiye ceza

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 47 kişiye ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 10:29:00 -
Malatya'da 47 kişiye ceza

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 47 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 5 kişiye 4 bin 500 lira, sigara içme yasağını ihlal eden 1 kişiye 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 41 kişiye ise 36 bin 900 lira ceza kesildi.

Ekipler, 225 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Öte yandan, karantina kuralına uymadığı tespit edilen 1 kişi yurda yerleştirildi.

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