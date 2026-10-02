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Yerel Malatya Yeşilyurt'ta kazada 2 kişi öldü, çarpışma anı otobüsün kamerasına yansıdı
Yerel

Malatya Yeşilyurt'ta kazada 2 kişi öldü, çarpışma anı otobüsün kamerasına yansıdı

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Malatya Yeşilyurt'ta kazada 2 kişi öldü, çarpışma anı otobüsün kamerasına yansıdı

Malatya Yeşilyurt'ta hafif ticari araç ile otobüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı; kaza anı otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araç ile otobüsün kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çarpışma anı, otobüsün araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Havaalanı Yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyreden 44 BF 507 plakalı hafif ticari araç, havalimanı yönüne giden 44 FK 630 plakalı otobüsle kavşakta çarpıştı.

Hafif ticari aracı kullanan Ali Yeter ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Yeter hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü ve otobüsteki 2 yolcu ise yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı, ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Otobüs sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kayıtlarda, seyir halindeki otobüsün kavşak bölümünde hafif ticari araçla çarpıştığı ve çarpışmanın ardından araçların savrulduğu görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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