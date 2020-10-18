Malatya ve Şanlıurfa'da Azerbeycan'a destek etkinlikleri düzenlendi

MALATYA (AA) - Malatya ve Şanlıurfa'da, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki amacıyla destek etkinlikleri düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye binası önünde "Biz iki devlet tek milletiz" temasıyla düzenlenen programla Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı 60 kişiden oluşan ekibiyle, Türkiye ve Azerbaycan marşlarını çaldı. Ekip, aralarında MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Işık'ın da bulunduğu vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Azerbaycan'ın ve diğer Türki Cumhuriyetlerin de ilelebet bağımsız kalmasını temenni ediyoruz." dedi.

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "Biz tek millet ama iki devletiz" ifadesini kullandığını hatırlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermeni işgalindeki topraklarda ilerlediğini görüyoruz. İnşallah işgal toprakları, kısa zamanda Azerbaycanlı kardeşlerimiz tarafından zafer şenliğiyle bütün dünyaya müjdelenecektir. Biz millet olarak dünyaya insanlık dersi veren bir milletiz. Tarihe baktığımız zaman sınıf farkı olmayan tek millet bizim milletimizdir. Onun için milletimizle ne kadar gurur duysak ne kadar övünsek azdır. İslam'ı üç kıtaya taşıyan bu milletin ta kendisidir. Milletimizin güçlü olması, devletimizin güçlü olması, bütün dünya mazlum milletlerinin güçlü olması demektir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dünya 5'ten büyüktür' ifadesi bütün bu rahatsızlıkları beraberinde getirmiştir ama biz bunu her platformda her ortamda savunacağız. Korkunun ecele faydası yoktur. Biz biliyoruz ki cesaret insanları zafere, korkaklık ölüme götürür."

İnönü Üniversitesinde okuyan Azerbaycanlı öğrencileri temsilen Fuad Hasanov ise "Kardeşlik kavramını ta ezelden bugüne kadar yaşamaktayız. Ulu Önderimiz Atatürk’ün dediği gibi Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Biz bunu şu anda gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan'a en büyük desteği Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti vermektedir. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını basın açıklamasıyla protesto etti.

Şanlıurfa AGD Şube Başkanı Maşuk Özyaramış, dernek binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek gerçekleştirilen etkinlikte grup adına hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Ermenistan'ın zalim ve işgalci bir devlet olduğunu savunan Özyaramış, "Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum Azeri kardeşlerimizi çoluk çocuk demeden şehit etmektedir. Bu hain saldırılar, barış ahlakından uzak olan Ermenistan'ın, savaş ahlakından da yoksun olduğunu göstermektedir. Karabağ, Azerbaycan'dır. Azerbaycan, Karabağ'dır. Bölünmez bir bütün olan Azerbaycan topraklarında yaşanan işgalin bir an önce son bulması gerekmektedir." diye konuştu.





Grup, Azerbeycan şehitleri için okunan duanın ardından dağıldı.