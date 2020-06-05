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Aktüel

Malatya Valisi Baruş’tan deprem açıklaması

Pütürge merkezli depremin ardından açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, "Depremde şu ana kadar yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmuyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 22:31:40 -
Malatya Valisi Baruş’tan deprem açıklaması

Pütürge merkezli depremin ardından açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, "Depremde şu ana kadar yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmuyor" dedi.


Malatya Valisi Aydın Baruş, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Malatya’daki depremde şu ana kadar yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmuyor. Ekiplerimiz depremin merkez üssüne intikal etti. Vatandaşlarımız daha önceki depremden hasar gören binalara girmesin" dedi

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