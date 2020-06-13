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Aktüel

Malatya Valisi Baruş, tren kazasında yaralananları ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-06-13 16:37:06 -
Malatya Valisi Baruş, tren kazasında yaralananları ziyaret etti

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi ilçesinde iki yük treninin çarpışması sonucu yaralanan 2 görevliyi hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Baruş, ilçeye bağlı Kemerköprü Mahallesi yakınlarında saat 02.00 sıralarında iki yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Erdoğan Batar ve İbrahim Kaya’yı tedavi gördükleri Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, doktorlardan yaralılara ilişkin bilgi aldı.

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