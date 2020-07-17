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Aktüel

Malatya Valisi Aydın Baruş'tan Kovid-19 uyarısı

Vali Aydın Varuş: - "İlimizde bir düğüne katılanlar arasında 19 pozitif vaka tespit edildi"

Yeniakit Publisher
2020-07-17 17:38:22 -
Malatya Valisi Aydın Baruş'tan Kovid-19 uyarısı

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde bir düğüne katılanlar arasında 19 pozitif vaka tespit edildi. Özellikle düğün ve cenaze gibi toplu bulunulan alanlarda uzun süre kalmamaya dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik çok önemli." ifadelerini kullandı.

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