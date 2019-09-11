Malatya Uluslararası Film Festivaline başvurular başladı

Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali için başvurular başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 9. Malatya Uluslararası Film Festivali bu yıl 15-19 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Ulusal Uzun ve Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması ana yarışma kategorilerinden oluşan festivale kurmaca, belgesel ve canlandırma türünde filmler başvurabilecek.

5 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’eyekadar festivalin resmi internet sitesinden başvuruların kabul edileceği bu kategoride ‘En iyi Film’e, Kristal Kayısı Ödülü ile birlikte 100 Bin Türk Lirası para ödülü verilecek.

Ulusal yarışmada ayrıca, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu,Fahri Kayahan En İyi Müzik, Kemal Sunal Halk Ödülü (En İyi Film), Ulvi Saran Jüri Özel Ödülü ve Türk Sinemasına Katkı Ödülleri verilecek.

Bu yıl festival kapsamında daha önce kısa filmler için verilen ödül miktarları da artırıldı. Ulusal sinemaya katkı amacıyla Festivalde ‘En İyi Kısa Film’e Kristal Kayısı Ödülünün yanısıra 10 bin TL para ödülü de verilecek. Yarışmada ikinci kısa film 7,5 bin, üçüncü kısa film ise 5 bin TL ile ödüllendirilecek.

Bu yıl festival yönetmenliğini üstlenen yönetmen Haydar Işık, 9’uncusu düzenleyecek festivalin hem Malatya’nın tanıtımına hem de sinemanın etkileşiminin artırmasına çok ciddi katkılar sunacağını söyledi. Festival kapsamında birçok program gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydeden Işık, “Daha çok halk ile iç içe öğretici ve eğlenceli olmasını sağlamak adına ciddi adımlar atıyoruz. Malatya çok güzel şehir ve şehrimizde sanatsal, kültürel etkinleri güçlendirmek için bir takım ciddi projeler hazırladık. Bu projelerin birçoğu çocuklara ve gençlere yönelik olarak hazırlandı. Bu çocuklardan birinin hayatına dokunup, güzel bir iz bırakabilirsek ne mutlu bize” ifadelerine yer verdi.