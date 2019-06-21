Malatya Turgut Özal Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. 2019 YSK sınavına giren adayları bundan sonra YKS sınav sonuçları ile YKS 2019 puanlarına göre üniversite tercih süreci bekliyor. Öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve elde edilen puanla hangi üniversiteye gireceklerini araştırmaya başlayacak. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bölümleri 2019, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi başarı sıralaması…

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS sınavına girdi. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bölümleri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bölümleri 2019. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet MYO Adalet taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas MYO İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen MYO Bilgisayar Programcılığı taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi MYO Gemi İnşaatı taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi MYO Gıda Teknolojisi taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi MYO Dış Ticaret taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas MYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas MYO Sosyal Güvenlik taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi MYO İşletme Yönetimi taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Erdek MYO Yerel Yönetimler taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Erdek MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi MYO Dış Ticaret taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas MYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği taban puanları

(İÖ)(YGS-6) BALIKESİRDevlet İÖ-Ücretliİkinci taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi MYO İşletme Yönetimi taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi MYO Et ve Ürünleri Teknolojisi taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları

(İÖ)(YGS-6) BALIKESİRDevlet İÖ-Ücretli İkinci taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Erdek MYO Yerel Yönetimler taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen MYO İşletme Yönetimi taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamalar taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları

(Ücretsiz)(YGS-6) BALIKESİRDevlet Ücretsiz/Ücretli taban puanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas MYO Sosyal Güvenlik taban puanları

(İÖ)(YGS-5)

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi taban puanları YÖK atlas için tıklayınız

Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Harran Üniversitesi taban puanları 2019

Trabzon Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Beykent Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Uşak Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Ankara Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Marmara Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

İstanbul Aydın Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Uludağ Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Trakya Üniversitesi YÖK atlas 2019 taban puanları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları 2019

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) taban puanları 2019

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) taban puanları 2019

Düzce Üniversitesi taban puanları 2019

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2019 taban puanları ÖSYM

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2019 taban puanları

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019 taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri

Abdullah Gül Üniversitesi 2019 taban puanları