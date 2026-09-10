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Ekonomi Malatya Ticaret Borsası TEKNOFEST misafirlerine yarım ton kuru kayısı ikram edecek
Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası TEKNOFEST misafirlerine yarım ton kuru kayısı ikram edecek

Yeniakit Publisher
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Malatya Ticaret Borsası TEKNOFEST misafirlerine yarım ton kuru kayısı ikram edecek

Borsa Başkanı Ramazan Özcan, yarımşar kiloluk paketlerde binin üzerinde hediye hazırladıklarını, alanda bin 200'ü aşkın misafirin ağırlandığını söyledi.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 9-13 Eylül tarihleri arasında Malatya'da gerçekleştirilen TEKNOFEST İnsansız Hava Araçları yarışmalarına katılan öğrenci ve misafirlere yarım ton kuru kayısı ikram edeceklerini söyledi.

Yarışmaların sürdüğü Tulga Havalimanı bölgesinde bin 200'ün üzerinde misafirin ağırlandığını aktaran Özcan, organizasyonu Malatya için önemli bir ev sahipliği olarak nitelendirdi.

Depremin izleri silinirken 'normal hayata dönüş' mesajı

TEKNOFEST'in yıllar içerisinde büyük ilgi gördüğünü kaydeden Özcan, 6 Şubat depremlerinin izlerinin silinmeye devam ettiği kentte bu tür etkinliklerin normal hayata dönüşün göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Özcan, "Malatya 6 Şubat depreminin izlerini tek tek ortadan kaldırırken normal hayata dönüş emareleri de artık ortaya çıkıyor. TEKNOFEST yarışmalarının İHA ayağının Malatya'da yapılıyor olması da bunun en önemli göstergesi" dedi.

Savunma sanayisinde Türkiye'nin önemli mesafe katettiğini dile getiren Borsa Başkanı, "Türkiye artık bölgede figüran olmaktan çıkmış, oyun kurucu bir ülke olmayı da burada herkese gösteriyor. Savunma sanayisinde gerçekleşen bu hamleleri ve büyük başarıları mutlulukla takip ediyoruz" diye konuştu.

Yarımşar kiloluk paketlerde binin üzerinde hediye

Özcan, hazırlığın kapsamını şöyle aktardı: "Hem kayısıyı tanıtmak hem de gelen misafirlerimize Malatyalıların ne kadar misafirperver olduğunu göstermek üzere yarımşar kiloluk paketlerde binin üzerinde hediye hazırladık. Bugün alanda yarım tonluk bir kayısı ikramı gerçekleştireceğiz."

Kayısının Türkiye ve Malatya için önemli bir marka değeri taşıdığını vurgulayan Özcan, Ticaret Borsası olarak fuar, gastronomi ve turizm etkinliklerinde kayısının tanıtımı ve iç piyasadaki tüketiminin artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Özcan, organizasyonun Malatya'da gerçekleştirilmesinde emeği geçen Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK ve TEKNOFEST yetkililerine teşekkür etti.

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