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Ekonomi Malatya Ticaret Borsası
Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

Organik gün kurusu kayısının kilogramı 46,99 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:12:35 -
Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 46,99 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik gün kurusu kayısı Kg46,99 46,99
Gün kurusu Kg30,9030,90
4 No'lu organik kuru kayısı Kg36,0036,00
Organik kuru kayısı Kg35,0036,50
Kuru kayısı Kg27,4230,91
Jumbo kayısı Kg 28,0229,42
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