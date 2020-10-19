Malatya Ticaret Borsası
Paketli kuru kayısının kilogramı 39,47 liradan işlem gördü
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 39,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Paketli kuru kayısı
|Kg
|39,47
|39,47
|Gün kurusu
|Kg
|32,54
|32,54
|Organik kuru kayısı
|Kg
|30,00
|30,00
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|21,00
|21,00
|Kuru kayısı
|Kg
|17,25
|30,85
|Kayısı çekirdeği (iç tatlı)
|Kg
|16,00
|30,00