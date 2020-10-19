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Ekonomi Malatya Ticaret Borsası
Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

Paketli kuru kayısının kilogramı 39,47 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:26:45 -
Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 39,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Paketli kuru kayısı Kg39,47 39,47
Gün kurusu Kg32,5432,54
Organik kuru kayısı Kg30,0030,00
Natürel kuru kayısı Kg21,0021,00
Kuru kayısı Kg17,2530,85
Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg 16,0030,00


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