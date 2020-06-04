Malatya Ticaret Borsası
Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 40 liradan işlem gördü
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı
|Kg
|40,00
|40,00
|Ekstra gün kurusu kayısı
|Kg
|35,00
|35,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|24,75
|24,75
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|12,00
|12,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|18,00
|18,00