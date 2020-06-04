  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 40 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:10:32 -
Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı Kg 40,00
40,00
Ekstra gün kurusu kayısı Kg35,00
35,00
Gün kurusu kayısı Kg24,75
24,75
Natürel kuru kayısı Kg12,00
12,00
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg18,00
18,00



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı