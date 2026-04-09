Malatya Sultansuyu Barajı yeniden hizmete girdi Ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlayacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "116 bin dekar tarım arazisini sulayan bu tesis, ülke ekonomimize yıllık 2 milyar liralık katkı sağlamaya devam edecek"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Malatya Sultansuyu Barajı'nın, kapsamlı güçlendirme çalışmalarının ardından tam kapasiteyle yeniden hizmet vermeye başladığını belirtti.
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya için 465 milyon liralık dev bir yatırımı daha tamamladıklarını kaydetti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören Sultansuyu Barajı'nın, kapsamlı güçlendirme çalışmalarının ardından tam kapasiteyle yeniden hizmette olduğunu aktaran Yumaklı, "116 bin dekar tarım arazisini sulayan bu tesis, ülke ekonomimize yıllık 2 milyar liralık katkı sağlamaya devam edecek. Malatya'mıza ve bölgemize, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
