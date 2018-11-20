Malatya-Kayseri karayolunda seyir halindeki araç alev topuna döndü

Malatya-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Karahan Tüneli mevkinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Sürüsünün yangını fark ederek aracı sağa çekip inmesi ile araç bir anda alev topuna döndü.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin kapladığı otomobil kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.