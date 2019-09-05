Malatya İYİ Parti yönetiminde istifalar İYİ Parti Malatya İl Yönetiminden 3 yönetim kurulu üyesi ile Arapgir İlçe Başkanı görevlerinden istifa ettiler.

İYİ Parti Malatya İl Yönetiminden 3 yönetim kurulu üyesi ile Arapgir İlçe Başkanı görevlerinden istifa ettiler.

Edinilen bilgiye göre İYİ Parti Malatya İl Yönetiminden Ebru Öztürk, Muharrem Şahin ve Hüseyin Cem Özen ile Arapgir İlçe Başkanı İsmet Dejdeli il başkanlığına görevlerinden istifa ettiklerine dair dilekçe sundular.

İstifa eden isimlerin, gerekçelerinin İl Başkanlığının yetersiz çalışması olduğu öğrenilirken, istifa dilekçelerini sunan isimlerin sadece yönetimden istifa ettikleri, İYİ Parti üyeliklerinin ise devam ettiği belirtildi.

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