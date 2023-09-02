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Sosyal Medya Malatya ile birlikte 4 ilde görüntülendi! Sosyal medya göktaşı olup olmadığını tartışıyor
Sosyal Medya

Malatya ile birlikte 4 ilde görüntülendi! Sosyal medya göktaşı olup olmadığını tartışıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-02 22:30:00 - 2023-09-02 23:37:22

Sosyal medyada yayılan bir görüntü gündeme bomba gibi düştü.

Araç içerisinden çekilen görüntüde bir ışık hüzmesinin gökyüzünde aşağı doğru parladığı anlar yer aldı.

İddiaya göre aynı görüntü Malatya, Erzurum, Gaziantep, Elazığ ve çevre illerde de görüldü.

Aynı görüntü Hatay'da bir güvenlik kamerasında da kaydedildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erzurum'da da aynı görüntü kameralara yansıdı

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