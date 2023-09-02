Malatya ile birlikte 4 ilde görüntülendi! Sosyal medya göktaşı olup olmadığını tartışıyor
Sosyal medyada yayılan bir görüntü gündeme bomba gibi düştü.
Araç içerisinden çekilen görüntüde bir ışık hüzmesinin gökyüzünde aşağı doğru parladığı anlar yer aldı.
İddiaya göre aynı görüntü Malatya, Erzurum, Gaziantep, Elazığ ve çevre illerde de görüldü.
Aynı görüntü Hatay'da bir güvenlik kamerasında da kaydedildi.
Erzurum'da da aynı görüntü kameralara yansıdı
Sosyal Medya
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