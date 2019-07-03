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Malatya İdmanyurdu Kulübü’nden kongre kararı

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek Malatya İdmanyurdu Kulübü, kongre kararı aldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:53
Malatya İdmanyurdu Kulübü’nden kongre kararı

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek Malatya İdmanyurdu Kulübü, kongre kararı aldı.


Onursal başkan Teoman Mutlu’nun kulübün faaliyetlerini durdurdukları yönündeki yazılı açıklamasının ardından, bugün yazılı bir açıklama daha yapan Malatya İdmanyurdu Kulübü 8 Temmuz Pazartesi günü seçimli kongreye gidileceğini duyurdu. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Takımı kapatılmasına gönlümüz hiçbir zaman razı olmaz. Dünkü açıklamadan sonra daha salim kafayla bir kez daha düşündüğümüzde doğru olanın kongreye gitmek olduğuna karar verdik. Kaldı ki 3 sene önce bu kulüp kapatılacaktı ben engel oldum. O sene destek olup kapattırmadım. Bu takım BAL’da mücadele etmeye devam edecektir. Sonuçta o kadar emek verildi, kimse bir futbol takımından büyük değildir. Ben sadece açıkladığım sebeplerden dolayı devam etmeme kararı aldım. Şunu da açık bir şekilde dile getireyim, ben bir beklenti olmadan kulübümüzün Darende ve Arguvan’a devri için gerekli görüşmeleri yaptım. Bir lira istemeden tesisi bile verdim ama bu teklif iki ilçe takımımız tarafından kabul edilmedi. Malatya İdmanyurdu Spor Kulübü olarak 8 Temmuz Pazartesi Günü saat 17.00’da kulüp binasında kongre kararı yapma kararı aldık. Bölgesel Amatör ligde mücadele eden ekibimizi daha güzel yarınlara taşımak isteyen taliplilerimizin kongremize iştiraklerini bekliyoruz. Kim olursa olsunteslim edip, şahsım olarak elimden gelen desteği vereceğimin sözünü veriyorum "ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:53
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