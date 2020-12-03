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Aktüel Malatya Büyükşehir Belediyesinden kiracılarına "pandemi" desteği
Aktüel

Malatya Büyükşehir Belediyesinden kiracılarına "pandemi" desteği

Belediye, Kovid-19 sürecinde kapalı olan kiracılarından o döneme ait kira bedellerini almayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:00:20 -
Malatya Büyükşehir Belediyesinden kiracılarına "pandemi" desteği

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle belediyenin kiracısı olan esnaflardan kapalı oldukları döneme ait kira bedellerini almayacaklarını belirtti.

Gürkan yaptığı yazılı açıklamada, hizmet belediyeciliğinin yanı sıra sosyal belediyecilikte de önemli işlere imza attıklarını, insanların sıkıntılarını gidermek için görev yaptıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini, bu sürecin el ele vererek birlikte aşılacağını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Gerek sosyal yardımlaşmadaki yardım alanları, gerek belediyemizden gerek diğer kurumlardan yardım alanlar bu konuda kimin nerede eksiği varsa hizmet uzmanlarımıza gerekli talimatı verdik. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmaması, gıdalarının, yakacaklarının ve yiyeceklerinin evlerine gitmesi ayrıca açmış olduğumuz Hayır Çarşısı'nda her türlü ihtiyaçlarını giyim, yiyecek, içecek gibi bütün ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bütün arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Bu konuda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda da bizlere başvuru yapıp da boş dönen kimsenin olmadığını da belirtmek istiyorum."

Pandemi döneminde belediyenin kiracısı olan esnafların kiralarının hepsinin önceki dönemde de durdurulduğunu anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İçerisinde bulunduğumuz dönemde de belediyemizin kiracısı olan mükelleflerimizin kapalı oldukları döneme ait kira bedellerini almayacağız. İhtiyaç sahibi olan ve belediyemize ait iş yerlerinde kiracı olan vatandaşlarımızın da su borçlarını ertelediğimizi de belirtmek istiyorum. Bu anlamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanı sıra belediyemize su borcu olan vatandaşlarımız için yapılan çalışmayla birlikte peşin ödemelerde yüzde 90’a varan indirimler uyguluyoruz. Ayrıca bu kapsamda yine vatandaşlarımıza kolaylık olması açısından borçlarını yapılandırarak taksitler halinde ödeme imkanı da sunuyoruz."

Belediye olarak uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet yardımında bulunduklarını kaydeden Gürkan, Sosyal İşler Daire Başkanlığının da 10 bin aileye yiyecek, gıda, yakacak desteği yaptığını ifade etti.


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