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Malatya bozgunu sonrası Galatasaray'da derbi şoku

Yeni Malatyaspor mağlubiyetiyle ağır darbe alan Galatasaray'a Fenerbahçe öncesi sakatlığı bulanan Fernando'dan kötü haber geldi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 14:54
Malatya bozgunu sonrası Galatasaray'da derbi şoku

Bursaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sağ üst arka adalesinde zorlanma meydana gelen Fernando'nun, ağrılarının devam ettiği belirtildi.

Fernando ile aynı sakatlığı yaşayan Feghouli ve Onyekuru, düz koşulara başlarken Brezilyalı yıldız ağrıları nedeniyle henüz koşulara başlayamadı.

 Feghouli ile Onyekuru'nun, Fenerbahçe derbisine yetişmesi beklenirken, Fernando'nun ise yapılan kontrolleri sonrasında Cuma günkü maçta forma giyme olasılığının düştüğü belirtildi. (FutbolArena)

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 14:54
  1. Bursa
  2. Galatasaray
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Fenerbahçe

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