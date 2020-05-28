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Spor

Malatya Amatör Küme’de play off heyecanı

1.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 08:54:32 -
Malatya Amatör Küme’de play off heyecanı

1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde play off maçlarının oynanacağının belli olmasının ardından kulüplerin çalışmalara başladığı ifade edildi.


Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 2019-2020 normal sezon lig maçları tamamlanırken, Play-off maçlarının fikstürü çekilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları aracılığıyla kulüplerle play off maçlarının oynanacağı bilgisini paylaştığı belirtildi. Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezonda A Grubu’nda Darendespor, Hekimhan Girmana ve Malatyaspor, B Grubu’nda ise Arguvan Belediyespor, Arapgirspor ve Battalgazi Belediyespor Play-off’ta oynama hakkını elde etmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ligler ertelenmeden önce Play-off maçlarının fikstür çekimi gerçekleştirilmişti. Fikstür çekimine göre yeniden oynanması halinde maçların programı şöyle: 1. hafta Hekimhan Girmana - Malatyaspor, Arapgirspor-Arguvan Belediyespor, Darendespor-Battalgazi Belediyespor.

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