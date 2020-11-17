  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya Adliyesi personeli küçük Uygar için kök hücre bağışında bulundu
Aktüel

Malatya Adliyesi personeli küçük Uygar için kök hücre bağışında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-17 13:33:27 -
Malatya Adliyesi personeli küçük Uygar için kök hücre bağışında bulundu

MALATYA (AA) - Malatya Adliyesinde görev yapan hakim, savcı ve personeller kök hücre nakli bekleyen 6 yaşındaki Uygar Taşdemir için bağışta bulundu.

Malatya Adliyesi ve Türk Kızılay iş birliğiyle adliye binasında kurulan stantlarda, kemik iliğinin yeteri kadar çalışmaması ve hiç yeni hücre üretememesi nedeniyle "Aplastik anemi" tanısı konulan ve Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Bölümünde tedavi gören Malatya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Şerife Pınar Taşdemir'in 6 yaşındaki oğlu Uygar Taşdemir için bağış kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya adliyede görev yapan hakim, savcı ve personeller yoğun ilgi gösterdi.

Uygar Taşdemir'in babası Amil Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aplastik anemi" tanısı konulan çocuğu için uygun kök hücre beklediklerini söyledi.

Yakın akraba çevresinde uygun kök hücre bulunamadığını belirten baba Taşdemir, "Oğlumun durumu şu an iyi ancak kök hücre nakli olması gerekiyor. Bu anlamda yurt içi taramaları başlatıldı, inşallah olumlu sonuç alırız. Bugün Malatya Adliyesi personeli kampanya başlattı. Bağışta bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Bir an önce oğlumun sağlığına kavuşması için dua bekliyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meral Akşener'in ihraç edilen 'Ümit Özdağ' tweeti ortalığı yıktı!
Siyaset

Meral Akşener'in ihraç edilen 'Ümit Özdağ' tweeti ortalığı yıktı!

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla ilgili 'Keşke böyle olmasaydı' açıklamasını yapan Genel Başkan Meral Akşener'in 2016..
İnfazı verilen 25 yaşındaki terörist, Murat Karayılan'a küfredip Kandil'den kaçtı
Gündem

İnfazı verilen 25 yaşındaki terörist, Murat Karayılan'a küfredip Kandil'den kaçtı

TSK'nın başarılı operasyonlarıyla ağır darbeler alan terör örgütü PKK'da kaos hakim olmaya başladı. Hakkında infaz emri verilen 25 yaşındaki..
Minareden gelen sesi duyanlar kulaklarına inanamadı
Gündem

Minareden gelen sesi duyanlar kulaklarına inanamadı

Samsun'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bir çift, cami hoparlöründen anons yaptırırken, kimi vatandaşlar ise evlerinin girişlerine k..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay